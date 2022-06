Un réseau international de trafic de drogue démantelé dans le Grand-Tunis (Photos)

La garde nationale a démantelé un réseau international de trafic de drogue, au cours d’une opération menée les 2 et 3 juin 2022, ayant permis l’arrestation de deux trafiquants et la saisie de 141 plaquettes de cannabis ainsi que de l’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères.

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a précisé dans un communiqué publié ce vendredi 3 juin 2022, que l’opération a été menée par la brigade centrale de Ben Arous et la brigade de lutte contre le trafic de drogue, en précisant que les membres dudit réseau se procuraient la drogue en Algérie, à l’aide de complices.

Une descente a été effectuée au domicile de l’un des suspects, où les agents ont saisi 141 plaquettes de cannabis ainsi que de l’argent en dinars tunisiens et en devises étrangères, ajoute la DGGN, en affirmant que le ministère public a ordonné la mise en détention des suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.