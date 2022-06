Yuma, un duo de la scène alternative tunisienne qui cartonne

Après avoir annoncé sa dissolution en 2018, le duo Yuma s’est de nouveau réuni, il revient au devant de la scène alternative tunisienne avec une tournée dans tout le pays à l’occasion de la sortie du nouvel album « Hannet Lekloub ».

Le duo pop folk tunisien Yuma composé de Sabrine Jenhani et de Ramy Zoghlami est en ce moment en tournée dans les différentes villes du pays pour présenter son tout dernier opus « Hannet lekloub » qui marque sa réunion après une pause de quelques années.

Avec des vidéos de mashup publiées en fin 2015, puis un premier album intitulé « Chura » puis un deuxième « Ghbar Njoum », le duo Yuma s’est vite fait une place sur la scène alternative tunisienne et le succès a été immédiat auprès du public. Sabrine Jenhani et Ramy Zoghlami ont enchainé les concerts un peu partout en Tunisie et même en Europe, une vraie success story à la tunisienne, « Nghir alik », l’une de leurs chansons les plus connues a attient près de 8 millions d’écoutes sur Youtube.

Avec des paroles écrites en dialecte tunisien et des mélodies folk portées par deux voix et une guitare acoustique sans artifices, le duo a réussi à toucher un large public au-delà de la Tunisie. Ce nouvel album sorti le 25 mars marque le grand retour d’un duo hors du commun qui a donné un souffle nouveau à la scène underground tunisienne, et qui a prouvé qu’on peut très bien chanter en tunisien tout en étant à la fois moderne, authentique et extrêmement poétique.

Le duo partage ce soir la scène de l’Institut Français de Tunisie avec la chanteuse française Alexia Gredy. Il continue par la suite sa tournée au Kef, à Kairouan, à Menzel Bourguiba, à Mahdia, à Kelibia et à Zaghouane. Une tournée française est également prévue à partir du mois d’août prochain.

F.B