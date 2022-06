Cité de la Culture de Tunis : Rencontre avec Hamma Hanachi autour de son recueil de poésie « elle, »

La Cité de la Culture de Tunis a accueilli hier soir une séance de dédicace du recueil de poésie « elle, » du journaliste et homme de culture Hamma Hanachi. Un vibrant hommage qu’il rend à sa maman.

« elle, » a été récemment publié aux éditions Contraste, un recueil de poèmes signé Hamma Hanachi, journaliste culturel, critique d’art et grand activiste dans le monde des arts et de la culture en Tunisie.

Entouré de ses amis et proches, Hamma Hanachi a présenté son ouvrage qu’il a écrit pour rendre un hommage posthume à sa maman. Le recueil est composé de six chapitres distincts dont le premier est intitulé « elle, », à travers lequel il nous propose une poésie de l’intime pour faire revivre cet être cher et irremplaçable à travers les mots, mais aussi pour rendre hommage à aux poètes, aux peintres et aux musiciens qui l’inspirent.

F.B