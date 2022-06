Dialogue national : Fatma Mseddi s’exprime sur la participation de l’ancien dirigeant Ennahdha Imed Hammami

L’ancienne députée Fatma Mseddi a publié un communiqué, ce samedi 4 juin 2022, suite à sa participation au Comité consultatif organisé à Dar Dhiafa, dans le cadre du dialogue national. Elle a notamment commenté la présence, à cette première réunion, de l’ancien dirigeant du parti islamiste Ennahdha, Imed Hammami.

«J’ai été surprise par la présence de Imed Hammami au sein du comité consultatif, ce que je considère comme seul point de discorde, malgré ses déclarations en faveur des mesures du 25 Juillet», lit-on dans un post publié, ce soir par Fatma Mseddi, qui rappelons-le, était membre de la Commission parlementaire d’enquête sur les filières de recrutement et d’envoi des Tunisiens pour le jihad dans les zones de conflits et qui a souvent pointé du doigt le parti islamiste, à ce propos.

Elle a également indiqué que les participants ont exprimé «l’importance de séparer la religion de l’État et de respecter les droits et libertés tels que la liberté de conscience et de s’intéresser également au volet économique dans la Constitution».

Rappelons que l’ancien ministre Imed Hammami avait publiquement soutenu les décisions du 25 juillet décidées par le président Saïed, ce qui lui a voulu un départ du parti de Ghannouchi, d’autant qu’il a accusé ce dernier, d’avoir imposé sa ligne et ses choix à tous les niveaux, tout en persistant dans l’erreur, et en lui reprochant également sa gestion du parti, notamment en ce qui concerne le refus de rompre avec l’idéologie de l’islam politique.

Dans plusieurs déclarations médiatiques, Imed Hammami a aussi affirmé qu’Ennahdha a échoué à gérer les affaires publiques, quand il a accédé au pouvoir à l’issue des élections de 2011, estimant que cet échec a conduit le pays à une crise politique, constitutionnelle, économique et sociale.

«Ennahdha et Ghannouchi n’ont plus de place sur la scène politique en Tunisie», avait-il également annoncé, en affirmant que les décisions du 25 Juillet étaient donc attendues et en exprimant sa confiance et son soutien à Saïed.

Reste que sa participation, ce jour, à la réunion du Comité a été vivement critiquée par de nombreuses parties.

Y. N.