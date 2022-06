Journée mondiale de l’environnement à la Cité des Sciences de Tunis : L’environnement, défi majeur de ce siècle

La Cité des Sciences à Tunis célèbre aujourd’hui, samedi 4 juin, La Journée mondiale de l’environnement. Des conférences, des ateliers et des expositions sont au programme de cette journée pour informer et sensibiliser le grand public sur l’urgence d’agir pour la protection de la planète.

La Journée mondiale de l’environnement est célébrée le 5 juin de chaque année depuis 1972, à l’occasion de l’ouverture de la conférence des Nations Unies sur l’environnement tenue à Stockholm.

La Cité des Sciences organise aujourd’hui, en partenariat avec plusieurs associations et institutions tunisiennes et étrangères, une journée d’information et de sensibilisation autour du thème « Une seule terre », devise de la conférence de Stockholm de 1972.

L’accès au programme sera libre et gratuit, il s’agit d’un travail collectif et solidaire qui s’inscrit dans le cadre des journées scientifiques de vulgarisation et de sensibilisation menées par la Cité des Sciences pour la transmission du savoir et de la culture scientifique.

« Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les citoyens, les décideurs et toutes les parties prenantes, aux causes de l’environnement. Les défis de l’humanité de ce siècle, étant un environnement plus sain et un changement climatique freiné, les actions doivent se multiplier et les efforts doivent être déployés par tout le monde », indique le communiqué de la Cité des Sciences.

F.B