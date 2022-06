La Tunisie à l’honneur au Festival Étonnants Voyageurs de Saint-Malo

13 personnalités tunisiennes du monde du cinéma, de la littérature et des médias participent à la 32e édition du Festival Étonnants Voyageurs du Livre et du Cinéma de Saint-malo en France qui se tient du 4 au 6 juin.

Le Festival international du Livre et du Cinéma de Saint-Malo est une véritable fête de la littérature pour tous les publics et pour tous les âges, l’événement se tient annuellement et propose des rencontres avec des écrivains et des cinéastes venus du monde entier, des expositions, des projections de films et des spectacles divers.

Le festival qui accueille cette année plus de 150 écrivains et artistes, et rend hommage à la Tunisie en invitant 13 personnalités : Sophie Bessis, Yamen Manai, Raja Amari, Ahmed Mahfoudh, Zied Bakir, Emna Belhaj Yahia, Hatem Bourial, Azza Filali, Ahlem Ghayaza, Mohamed Harmel, Fawzia Zouari, Saber Mansouri et Samy Mokaddem.

La réalisatrice Raja Amari présentera demain, dimanche 5 juin, son film « Ghofrane et les promesses du printemps ». Une rencontre autour du thème « Un regard tunisien » aura par la suite lieu avec la participation d’Ahmed Mahfoudh, Sami Mokaddem, Yamen Manai et Raja Amari, et sera animée par Ahlem Ghayaza.

