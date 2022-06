Tunisie : Coupures d’électricité, dimanche 5 juin 2022, dans 3 gouvernorats (Steg)

Des coupures d’électricité sont prévues, dimanche 5 juin 2022, dans différentes zones et quartiers de trois gouvernorats du pays, annonce la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg).

Dans son communiqué la Steg précise que ces coupures sont attendues dans des zones relevant des gouvernorats de Monastir (de 8h à 14h), de Kasserine (de 8h à 12h et jusqu’à 14h pour Sbeïtla) et de Gabès (de 6h à 13h), et ce suite à des travaux de maintenance des réseaux de distribution.

Les zones concernées :

Monastir : toute la ville de Menzel Ennour, les quariers proches de l’hôpital de Benbla ainsi que ceux de la route de Jemmal;

Kasserine : Kasserine ville, Cité Salam sud, Cité Ennour, Cité El-Karma, Cité Bassatine 1 & 2; Sbeitla du côté de Jedelyen;

Gabès : Zone de Teboulbou, une partie de la rue Abou El-Kacem Chebbi, et les habitantions proches de la municipalité de Teboulbou.

La Steg a ajouté que le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux, tout en remerciant les citoyens pour leur compréhension et en assurant que les travaux visent à améliorer le services et éviter notamment des pannes et des coupures inopinées.

Y. N.