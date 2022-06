Tunisie : Défilé de stars à l’ouverture du Master Film Festival à Hammamet (Photos)

La première édition du Festival international du Film de Yasmine Hammamet (MIFF 2022) a démarré ce soir. Un nouveau rendez-vous cinématographique qui propose une programmation internationale et des projections gratuites en présence de grandes stars du 7e art.

C’est un nouveau festival qui s’ajoute aux grands festivals internationaux en Tunisie après les Journées cinématographiques de Carthage (JCC), Manarat ou encore Gabès Cinéma Fen. Le Master international Film Festival est soutenu entre-autres par la BIAT et pas les deux ministères du Tourisme et des Affaires culturelles, son programme 100% gratuit se tient dans les salles Hannibal et Odyssée, ainsi qu’en plein-air à Yasmine Hammamet où le public est invité à découvrir le meilleur du cinéma tunisien et mondial.

Dans une ambiance festive et haute en couleurs, le coup d’envoi de la première édition du MIFF a été donné ce soir avec un défilé de stars tunisiennes, arabes et africaines, parmi lesquelles figurait notamment la grande actrice Layla Elwi.

La cérémonie d’ouverture était l’occasion de présenter le programme de cette édition, de rendre hommage à des artistes tunisiens comme l’acteur Raouf Ben Amor, et de découvrir le film d’ouverture « Cendres » de Mehdi Ajroudi et Lewis Martin Soucy.

A partir de demain, 76 films issus de 21 pays seront présentés au public, dont une trentaine dans les différentes sections de la compétition officielle, qui seront en lice pour le Galion d’or : les longs-métrages de fiction, les longs-métrages documentaires et les courts-métrages.

F.B