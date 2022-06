La Marsa : Hommage aux peintres juifs de Tunisie à la TGM Gallery

La TGM Gallery à La Marsa accueillera à partir du jeudi 9 juin l’exposition « Nous Tous », un hommage aux peintres juifs de Tunisie.

Inaugurée au début de cette année au cœur de la Marsa sous la direction artistique d’Alya Hamza, l’espace TGM Gallery est le nouveau lieu de rencontre entre artistes, collectionneurs et amateurs d’art en Tunisie.

Après une première exposition dédiée à l’Ecole de Tunis, puis une deuxième consacrée aux artistes anticonformistes qui avaient rompu avec le mouvement de l’Ecole de Tunis vers la fin des années 50, la TGM Gallery organise du 9 juin au 9 juillet une nouvelle exposition dédiée aux artistes peintres juifs de Tunisie.

« Ce n’est pas un mouvement non plus qu’une école de peinture que se propose de présenter cette fois-ci TGM Gallery. Il s’agirait plutôt d’un regard, forgé par une mémoire antique, celle d’un peuple errant ayant choisi un ancrage. Les peintres juifs de Tunisie sont tunisiens de par leur histoire, leur sensibilité, leur approche esthétique. Mais s’ils partagent cette culture, ils ont aussi celle, immémoriale, de leurs rites et traditions. C’est ce syncrétisme, cette synthèse féconde d’influences qui fait la richesse et la diversité de leur art », écrit la directrice artistique de la galerie Alya Hamza.

F.B