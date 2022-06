Dans le cadre du projet de simplification des procédures administratives, et dans le but de procéder à une révision complète des différentes dispositions destinées au citoyen et aux entreprises économiques, le ministère des Affaires étrangères lance une consultation en ligne, pour améliorer ses prestations administratives.

Dans un communiqué publié, ce lundi 6 juin 2022, le ministère précise que la consultation se poursuivra jusqu’au 30 juin et concernera 39 mesures administratives, via un questionnaire comportant 4 volets principaux, comme suit :

1 : la facilité de la procédure, du point de vue de la disponibilité des données nécessaires, de la constitution des dossiers, et les conditions requises;

2: la qualité du déroulement de la procédure, liée essentiellement à la mise en adéquation des délais, des honoraires requis, le degré de coordination entre les services;

3 : Le traitement des propositions présentées par le public,

4 : Les moyens permettant de revoir les procédures via des solution de simplification et de révision.

Les personnes souhaitant participer à la consultation peuvent y accéder via le lien mis en place par le MAE et se renseigner au 71847500 ou via le mail dédié (sondage@diplomatie.gov.tn).

Y. N.