Tunisie : Le coût des examens nationaux tombe à 29 millions de dinars, selon Fathi Sellaouti

Le ministre de l’Education, Fathi Sellaouti, a indiqué, ce lundi 6 juin 2022, lors d’une conférence de presse, que le coût des examens nationaux est tombé à 29 millions de dinars cette année, soit 8 millions de moins que l’année dernière.

Cela s’explique principalement par la diminution du nombre de candidats d’environ 10.000 personnes, selon lui.

D’autre part, il a précisé que des mesures exceptionnelles seront appliquées aux examens nationaux…

Les épreuves du baccalauréat connaîtront un agrandissement de l’écriture pour 72 candidats, les sujets seront en braille dans quatre centres (Ben Arous, Sousse, Sfax 1 et Gabès) pour 71 candidat, ils seront en français pour 3 candidats, et 335 autres bénéficieront de l’ajout d’un tiers du temps. Par ailleurs, 16 élèves passeront leurs examens en prison alors qu’un seul candidat passera le concours sur tablette.

Pour ce qui est du concours de la neuvième année, 13 élèves bénéficieront d’un agrandissement de l’écriture, 9 autres auront des sujets en braille, et l’ajout du tiers du temps légal concernera 14 candidats.

En ce qui concerne le concours d’accès au collège pilote, 7 élèves bénéficieront d’un agrandissement d l’écriture et 40 élèves auront le tiers du temps légal.

Le ministre a, sur un autre plan, fait savoir que le candidat le plus âgé de cette année est né le 15 janvier 1952 et qu’il est de la vallée de Melez, à Jendouba, tandis que le candidat le plus jeune est de Sfax et est né le 29 août 2005.

