Ticad 8 : Des projets triangulaires, entre le Japon, la Tunisie et l’Afrique sont attendus

Dans moins de 3 mois, la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (Ticad 8) se tiendra en Tunisie. A cette occasion, une conférence de presse a été organisée, hier, lundi 6 juin 2022, à Tunis, par l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica).

Par Cherif Ben Younès

Ce sont Shinsuke Shimizu, ambassadeur du Japon en Tunisie, et Shuhei Ueno, représentant résident de la Jica en Tunisie, qui ont pris la parole, lors de ce point presse, pour revenir sur la relation bilatérale entre le Japon et la Tunisie ainsi que sur les activités et préparatifs liés à la Ticad.

Lors de son allocution, l’ambassadeur a notamment indiqué que la Ticad 8 servira à montrer que la Tunisie peut jouer un rôle très important, dans le contexte africain, en ce qui a trait à la coopération triangulaire (japonaise, tunisienne et africaine), soulignant, notamment, le lancement du Livre blanc, il y a quelques semaines, par la Chambre de commerce et d’industrie tuniso-japonaise.

La Tunisie peut jouer un rôle primordial dans la coopération triangulaire

Le Livre blanc, a-t-il rappelé, contient une trentaine des projets prometteurs dans les domaines du numérique, de la santé et des énergies renouvelables.

«S’il y aura de bons projets et que le climat des affaires est jugé meilleur par rapport à d’autres pays, il y aura des investissements japonais à conclure en Tunisie. Toutefois, l’élaboration d’un plan des réformes et la signature d’un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) demeurent indispensables», a ajouté le diplomate.

Quoi qu’il en soit, il a assuré qu’il y aura des projets à signer durant la Ticad 8, qu’ils soient binaires (entre le Japon et la Tunisie) ou triangulaires (entre le Japon, la Tunisie et l’Afrique), ainsi que des partenariats afro-japonais.

Sur un autre plan, M. Shimizu a assuré qu’il y a eu un large consensus sur les sujet et les thématiques de la Ticad, lors des travaux de la conférence de la Ticad, en mars dernier, avec la participation de 50 pays africains et des représentants du secteur privé japonais.

La signature d’un accord avec le FMI est indispensable

Le secteur privé sera d’ailleurs au centre de cet événement, selon l’ambassadeur japonais, qui a assuré que les préparatifs de la conférence sont à un stade avancé.

Shinsuke Shimizu, ambassadeur du Japon en Tunisie.

De son côté, le représentant de la Jica en Tunisie, Shuhei Ueno, a d’abord brièvement présenté cette agence, indiquant qu’il s’agit de l’un des plus grands organismes d’aide bilatérale du monde à soutenir le développement socioéconomique des pays en développement, avec 150 régions et pays en développement bénéficiaires et 96 bureaux dans le monde, dont 31 en Afrique.

S’agissant de la Ticad, l’approche de la Jica, a-t-il expliqué, est de mettre en place des priorités transversales pour organiser les activités de la conférence, avec, en haut de l’échelle, la promotion et l’utilisation de la DX et des STI, puis l’intégration de la dimension de genre, l’intégration du changement climatique, le renforcement du partenariat avec divers acteurs et enfin le partage des expériences du développement du Japon.

Des objectifs sociaux, économiques et politiques

Plusieurs objectifs sont, ainsi, visés, notamment, sur le plan social, la protection de la vie humaine, à travers le renforcement des systèmes de santé résilients et inclusifs, ainsi que la protection des moyens de subsistance, entre autres, en garantissant des emplois décents.

Shuhei Ueno, représentant résident de la Jica en Tunisie.

Sur le plan économique, le renforcement de l’économie africaine devra passer par le développement économique et la promotion des affaires, la transition énergétique vers l’économie verte et le soutien de l’intégration et de la coopération économiques régionales.

Enfin, la Ticad visera, à travers ses activité, à consolider les efforts de stabilisation au Sahel et dans la corne de l’Afrique et à contribuer à la prix et sécurité dans le continent.

La Ticad 8 se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août 2022.