Tunisie : Des dirigeants de partis opposés à Saïed reçus par Taboubi au siège de l’UGTT

Noureddine Taboubi secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a reçu, ce mardi 7 juin 2022, des dirigeants des partis opposés au président Kaïs Saïed et qui ont annoncé, vendredi dernier, le lancement d’une «campagne pour l’annulation du référendum du 25 juillet».

La centrale syndicale a publié un bref communiqué à propos de cette rencontre, en indiquant que Taboubi s’est entretenu avec les dirigeants Al-Joumhouri, Ettakatol, Al-Qotb, Attayar et du Parti des travailleurs sur la situation générale du pays, en partageant une photo où l’on voit notamment Issam chebbi, Hamma Hammami, Jilani Hammami, Riadh Ben Fadh et Ghazi Chaouachi…

Rappelons que tout comme l’UGTT, ces partis s’opposent au dialogue national tel que initié par le président de la république et ont également annoncé avoir décidé de boycotter l’appel au référendum et de procéder à une série d’activités pour mobiliser les forces démocratiques afin de «sauver le pays de l’effondrement, de la normalisation avec l’entité sioniste et de la violation des libertés et des droits individuels», tout en appelant les forces politiques, démocratiques et progressistes qui partagent les mêmes objectifs de rejoindre leur campagne.

Y. N.