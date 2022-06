Tunisie : Plusieurs réseaux de fraude aux examens du baccalauréat démantelés

Plusieurs réseaux de fraude aux examens du baccalauréat ont été démantelés dans différentes régions du pays, et ce, dans le cadre d’opérations menées du 11 mai au 6 juin 2022 par les forces sécuritaires.

C’est ce qu’annonce le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié, ce mardi 7 juin 2022, en précisant que les opérations ont été menées, par la police et la garde nationale, dans le cadre l’engagement du département à assurer le bon déroulement des épreuves du Baccalauréat, et que les réseaux de fraude ont été démantelés dans les gouvernorats de Ben Arous, de l’Ariana, de Sousse, de Mahdia, de Kairouan, de Gafsa et de Tozeur.

Huit personnes, impliquées dans ce trafic qui consiste à la vente de kits fabriqués à cet effet (permettant aux candidats d’entrer en contact à distance avec une personne se trouvant à l’extérieur pour l’aider à obtenir les réponses aux questions), ont été interpellées, ajoute la même source, sachant que 4 suspects ont été placés en détention et 4 autres maintenus en libertés avec obligation de rester à la disposition de la justice pour la suite de l’enquête.

