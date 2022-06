La BM souligne la forte dépendance de la Tunisie aux importations alimentaires

Le taux de croissance en Tunisie devrait s’établir à 3% en 2022, avant d’atteindre 3,5% en 2023 et retomber à 3,3% en 2024, selon les Perspectives économiques mondiales, publiées mardi 7 juin 2022 par la Banque mondiale (BM).

«En Tunisie, la reprise n’a été que modeste en 2021 et le pays est confronté à de multiples chocs économiques sans accès au financement du marché international, alors qu’il est au milieu d’une transition politique complexe. Le chômage restant élevé à 16,1%, sans espace pour une relance économique», lit-on dans le rapport.

La Tunisie reste l’un des pays les plus vulnérables au changement climatique et à la guerre russo-ukrainienne, compte tenu de la «forte dépendance aux importations alimentaires en provenance de Russie et d’Ukraine».