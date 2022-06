La Tunisie offre des opportunités d’investissement pour les entreprises espagnoles

La Tunisie est l’une des grandes options d’investissement pour les entreprises européennes et notamment espagnoles dans un large éventail de secteurs productifs, grâce à ses caractéristiques et à sa situation de point d’union entre l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe.

C’est la principale idée qui s’est dégagée de la conférence intitulée «La Tunisie, une destination clé pour développer vos affaires et accroître vos investissements», qui s’est tenue au Palacio de Santoña, à Madrid, capitale de l’Espagne, sous l’égide de la Chambre de commerce et d’industrie et de services de Madrid, représentée par son président Ángel Asensio Laguna, la Chambre de commerce et d’industrie hispano-tunisienne (Cteci) représentée par président Adel Mohsen Chaabane, et l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement (Fipa), représentée par Ibrahim Medini, directeur du bureau de la Fipa à Madrid, en présence de Fatma Omrani, ambassadrice de Tunisie en Espagne, et Guillermo Ardizone, ambassadeur d’Espagne en Tunisie.

Ángel Asensio Laguna a souligné la grande opportunité pour l’Espagne et la Tunisie que représente l’engagement des entreprises espagnoles sur le marché tunisien, qui offre d’intéressantes opportunités d’investissement et d’affaires. Dans ce cadre, un accord a été signé, par la même occasion, entre la Fipa et la Chambre de Madrid pour la collaboration économique entre entreprises, avec la participation de tels que Kuehne+Nagel.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Madrid a souligné la grande opportunité que représente la Tunisie en raison de son importance en termes de production et de vente et du «grand talent humain» de sa population, ainsi que la position de la Tunisie en tant que point de rencontre entre le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Europe, «ce qui lui confère un degré important de pertinence en tant que marché d’affaires».

I. B.