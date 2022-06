Le Royaume-Uni assiste la Tunisie pour le développement de l’énergie durable

La Tunisie et le Royaume-Uni ont signé mardi 7 juin 2022 à Tunis un protocole d’accord sur l’énergie durable, prévoyant un soutien technique et financier à la Tunisie, qui «renforcerait le partenariat mutuellement bénéfique».

Le document a été signé par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Neila Nouira Gonji, et le ministre d’État britannique pour le Commonwealth et les Nations Unies pour l’Asie du Sud, l’Asie centrale et l’Afrique du Nord, Lord Tariq Mahmood Ahmad de Wimbledon, en présence de la cheffe de gouvernement Najla Bouden et du ministre des Affaires étrangères, de l’Emigration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi.

«Le protocole d’accord démontre nos engagements communs à faire cette transition ensemble, à construire un partenariat qui protège l’environnement et, plus important encore, crée des emplois en Tunisie», a déclaré Lord Ahmad.

Le ministre de l’Energie a déclaré : «Nous pourrions bénéficier de l’expertise britannique dans ce domaine, d’autant plus que la Tunisie a mis en place un programme ambitieux en matière d’énergie renouvelable, visant à produire jusqu’à 35% d’énergie renouvelable de 2022 à 2025».

Le Royaume-Uni est déjà le plus grand investisseur étranger dans le secteur de l’énergie en Tunisie, grâce à un précédent protocole d’accord signé il y a plus de 20 ans, a déclaré Lord Ahmad

Aux côtés des partenaires tunisiens, les entreprises britanniques ont non seulement investi dans la production d’énergie, mais aussi dans le peuple tunisien, a-t-il ajouté, en citant Rolls Royce et Petrofac.

Le ministre d’État britannique a déclaré que le Royaume-Uni offre à la Tunisie une assistance technique dans le déploiement des énergies renouvelables, tout en soulignant l’inclusion de la Tunisie dans des initiatives multilatérales, telles que le partenariat à fort impact de 50 millions de livres sterling sur le fonds d’action pour le climat.

Il a indiqué les progrès de son pays dans le domaine de l’énergie durable, d’autant plus que le Royaume-Uni a accueilli la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2021 (COP26).

D’après Tap.