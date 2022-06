Me Bilel Tazni : Alaa Chebbi innocenté dans l’affaire l’opposant à Myriam Ben Mami

Me Bilel Tazni avocat de l’animateur Alaa Chebbi a précisé, ce mardi 7 juin 2022, que son client a été innocenté dans l’affaire qui l’oppose à l’actrice et animatrice Myriam Ben Mami.

«Contrairement aux mensonges qui circulent, mon client qui s’était présenté à son procès avait été acquitté dans cette affaire… Il s’agit d’un jugement définitif et qui n’est pas concerné par quelconque appel», a précisé l’avocat après que certains médias aient indiqué que Alaa Chebbi, a été condamné à 6 mois de prison ferme, tout comme Samir El Wafi, également poursuivi par Myriam Ben Mami dans cette même affaire, qui remonte à janvier 2021.

Rappelons que la plainte fait suite à un enregistrement fuité sur les réseaux sociaux, d’une communication téléphonique entre Alaa Chebbi et Samir El Wafi, qui complotaient pour souiller l’image de leur collègue et porter atteinte à son honneur. Au cours de cette conversation honteuse, elle sera même insultée par Sami El Wafi qui demandé à son ami de divulguer des affaires personnelles la concernant, histoire de la souiller…

Myriam Ben Mami avait alors décidé de porter plainte pour insultes et atteinte à son honneur. On sait que Samir El-Wafi avait été jugé par défaut et n’a pas assisté à l’audience où il a d’abord été acquitté, avant que le ministère public ne fasse appel.

Il a écopé de 6 mois de prison ferme, ce jour, et dit ne pas avoir été convoqué par la justice et avoir appris sa condamnation via les réseau sociaux, tout en affirmant qu’il fera opposition à cette décision de justice…

Y. N.