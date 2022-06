Le coup de gueule des écrivains francophones tunisiens contre le ministère des Affaires culturelles

Une dizaine d’écrivains francophones ont représenté la Tunisie au Festival Etonnants Voyageurs du Livre et du Cinéma qui vient d’avoir lieu à Saint-Malo en France. Ni le ministère des Affaires culturelles, ni l’ambassade de Tunisie n’ont accompagné ces représentants de la culture tunisienne dans cet événement international.

13 personnalités tunisiennes du monde du cinéma, de la littérature et des médias ont participé à la 32e édition du Festival Etonnants Voyageurs du Livre et du Cinéma de Saint-Malo en France qui s’est tenue du 4 au 6 juin. La Tunisie était en effet à l’honneur dans cet événement annuel d’envergure international qui met en avant les écrivains et les cinéastes francophones.

Sophie Bessis, Yamen Manai, Raja Amari, Ahmed Mahfoudh, Zied Bakir, Emna Belhaj Yahia, Hatem Bourial, Azza Filali, Ahlem Ghayaza, Mohamed Harmel, Fawzia Zouari, Saber Mansouri et Samy Mokaddem ont représenté la Tunisie à cette 32e édition sans avoir bénéficié du moindre soutien de la part du ministère des Affaires culturelles, ni de l’ambassade de Tunisie en France, c’est ce que vient de déplorer le jeune écrivain Samy Mokaddem dans un statut publié sur sa page Facebook.

Seul l’Institut Français de Tunisie (IFT) a soutenu ces personnalités tunisiennes en mettant à leur disposition une équipe qui les a accompagnés dans leur voyage à Saint-Malo. « L’ambassade de Tunisie n’a même pas pris la peine de nous accueillir ou d’envoyer un attaché culturel. Je me demande d’ailleurs si nous avons un attaché culturel. (…) il est triste d’aller à un festival international aussi important avec l’ambition de donner une belle image de son pays, mais que ce pays vous tourne le dos (…) », écrit Samy Mokaddem.

