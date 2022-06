Une belle participation tunisienne au Festival international du Film oriental de Genève

Comme à chaque édition, le cinéma tunisien est fortement présent au festival international du Film oriental de Genève (FIFOG). La Tunisie sera cette année représentée par plusieurs cinéastes aussi bien dans la compétition officielle que dans le jury.

La 18e édition du FIFOG se tiendra du 13 au 19 juin 2022. Il s’agit de l’un des grands rendez-vous cinématographiques européens dédiés au cinéma arabe. Le festival célèbre cette année la liberté de la création et les cinéastes femmes.

Le comité directeur vient de révéler le programme de cette 18e édition. Le choix du film d’ouverture est tombé sur le film tunisien « Non, Oui » de Mahmoud Jemni.

Dans la compétition officielle, on retrouve « Une histoire d’amour et de désir » de la cinéaste tunisienne Leyla Bouzid, mais également les deux courts-métrages « Frida » de Mohamed Bouhjar et « Salwa » d’Ines Ben Othmane.

Du côté du jury, on retrouve la cinéaste tunisienne Mirvet Médini Kammoun.