Bac 2022 : Un médecin a implanté une oreillette à un candidat pour l’aider à frauder aux examens ! (Ministre de l’Éducation)

Le ministre de l’Éducation Fethi Sellaouti est revenu dans la soirée de ce vendredi 10 juin 2022, sur Attessia TV, sur les cas de fraude au baccalauréat enregistrés en Tunisie, tout en confirmant la rumeur qui circule sur l’affaire d’un candidat qui a eu recours à un médecin afin de… se faire implanter un dispositif dans l’oreille, pour pouvoir tricher aux examens !

Intervenant sur l’émission RDV 9, le ministre de l’Éducation a indiqué qu’un médecin est impliqué dans un réseau de fraude en expliquant qu’un candidat a subi une intervention pour se faire implanter un kit de fraude, appelé «homsa» (pois chiche pour sa petite taille).

Tout en affirmant ne pas pouvoir en dire plus sur cette affaire, Fethi Sellaouti a ajouté que son département apportera plus de détails sur les différents réseaux démantelés lors de cette session 2022, tout en regrettant que «la technologie soit mise à disposition de la triche au bac» et en estimant que le phénomène «ne pourra pas être complètement et définitivement éradiqué, les tricheurs utilisant des technologies de plus en plus sophistiquées».

Le ministre qui a également regretté que de tels abus touchent à la crédibilité de cet examen national, a réaffirmé l’engagement de tous ceux qui travaillent dans le secteur éducatif pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions.

Notons que des dizaines de réseaux de fraude ont été démantelés dans différentes régions du pays et que plusieurs suspects ont été arrêtés et placés en détention. Quant aux candidats ayant triché lors des épreuves, ils ont été suspendus et feront l’objet de poursuites.

Y. N.

