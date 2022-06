Les courts-métrages tunisiens à l’honneur au Ciné-Madart ce soir

Le Ciné-Madart à Carthage organise ce soir la projection de quatre courts-métrages tunisiens en présence de leurs équipes artistiques, dont le Tanit bronze des JCC 2021.

Une séance de projection inédite aura lieu ce soir à l’espace Madart pour découvrir ou redécouvrir le meilleur des dernières productions cinématographiques tunisiennes, notamment quatre courts-métrages des deux genres fiction et documentaire.

Cette sélection de films comprend « Les aigles de Carthage » d’Adriano Valerion « Faracha » d’Issam Bouguerra, « Mess » de Mohamed Hessine Grayaa et « Au pays de l’oncle Salem » de Slim Belhiba, ce dernier avait remporté le Tanit bronze lors de la dernière édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2021), et a été sélectionné et primé dans plusieurs festivals internationaux.

Les équipes des quatre courts-métrages seront présentes ce soir pour débattre de leurs films avec le public.

