Tunisie : décès de Frej Stambouli, précurseur de la sociologie des villes

La famille universitaire en Tunisie vient de perdre Frej Stambouli, professeur émérite en sociologie, qui s’est éteint hier, jeudi 9 juin 2022, à Helsinki, en Finlande.

Nous reprenons ci-dessous la note nécrologique que lui a consacré Mohamed Kerrou, professeur de sciences politiques à la Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis (Université de Tunis) et membre permanent de l’Académie tunisienne Beit Al-Hikma, sur sa page facebook…

«Le professeur émérite Frej Stambouli vient de s’éteindre à Helsinki. Paix à son âme et sincères condoléances à sa femme Anja, à sa famille de Monastir, à ses collègues et très nombreux étudiants, sur plusieurs générations, en Tunisie, au Maghreb, en Afrique subsaharienne, en Californie, à Genève, en Suède et à Helsinki où il a fini sa vie.

Titulaire d’une thèse de doctorat soutenue, en 1964, sous la direction de Jacques Berque, sur ‘ »Ksar Hellal et sa région. Contribution à une sociologie du changement dans les pays en développement », il a été un précurseur de la sociologie des villes et de l’urbain, en rédigeant de nombreuses contributions sur le sujet, dont un article de référence co-signé avec son ami et complice, Abdelkader Zghal, sur « La vie urbaine dans le Maghreb pré-colonial ».

Avant de partir, il a rédigé deux ouvrages portant l’un sur la révolution tunisienne (en anglais) et l’autre sur « La Ville Miroir. Villes surpeuplées et violence chronique au Maghreb » qui vient d’être publié, tout récemment, par Berg-Éditions.

Ses collègues et étudiants garderont de lui le souvenir d’un pédagogue, curieux de tout, maître dans l’art de poser des questions et d’interroger ce qui semblait aller de soi, et surtout un sens rare de l’humain, tant il était bon et généreux, n’ayant jamais pris part aux luttes et conflits de l’Homo Academicus.

Reposez en paix, cher professeur et ami, et sachez que nous sommes nombreux à nous souvenir de votre enseignement et de vos leçons de vie.»