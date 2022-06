Les Journées chorégraphiques de Carthage démarrent ce soir avec deux grands spectacles tunisiens

L’ouverture de la 4e édition des Journées chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance 2022) est prévue pour ce soir, samedi 11 juin, à la Cité de la Culture de Tunis. Le festival démarre fort avec deux belles créations tunisiennes signées Radhouane El Meddeb et Imed Jemaa.

Après une édition annulée en 2020 puis une autre 100% digitale en 2021 à cause de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), les Journées chorégraphiques de Carthage marquent ce soir leur grand retour en présence du public, aussi bien dans les salles de spectacle que dans les espaces ouverts.

Un beau programme a été mis en place pour cette nouvelle édition dirigée par le jeune chorégraphe Selim Ben Safia, une édition placée sous le signe des retrouvailles, qui démarre ce soir à 18h au Théâtre des Régions avec une coproduction franco-tunisienne de Radhouane El Meddeb « Nous serons tous dévorés par le feu ».

Le spectacle avait fait sa première mondiale au Festival de Marseille, il s’agit d’un hommage à l’icône de la scène tunisienne Habiba Msika. Ce projet réunit d’un côté le danseur et chorégraphe tunisien installé à Paris Radhouane Meddeb, et de l’autre côté, et la danseuse, chorégraphe et nouvelle directrice artistique du Ballet de l’Opéra de Tunis Malek Sbouï, avec la collaboration du jeune compositeur et musicien Selim Arjoun.

La soirée d’ouverture se poursuivra par la suite à 20h avec la nouvelle création d’Imen Jemaa « Salam », une production du Théâtre de l’Opéra de Tunis qui aborde les dangers encourus par notre humanité qui devrait craindre son extinction si un changement radical ne se met pas en place. « Cette création artistique semble fonctionner à contre-courant de bon nombre d’entreprises et d’initiatives humaines qui semblent la vouer à destruction et anéantissement total, pour des raisons bassement mercantiles », indique Imed Jemaa.

F.B