Open Paris 2022- Grand Prix Handisport : Deux médailles, dont une en or pour Raoua Tlili

La championne tunisienne Raoua Tlili a offert, ce vendredi 10 juin 2022, deux médailles supplémentaires à la Tunisie : l’or au lancer du poids et l’argent au disque, et ce lors de sa participation, à l’Open Paris- Grand Prix World Para Athletics.

Grâce à ces deux nouvelles médailles décrochées par Raoua Tlili, championne du monde 2015 et 2017, la Tunisie en compte désormais 4, dont une en or, remportée par Rouay Jebabli aux 1500m et une autre en bronze par Mohamed Farhat Chida (400m).

Rappelons que Raoua Tlili avait remporté aux Jeux paralympiques d’été de 2020(+1) à Tokyo, deux médailles d’or, au lancer du poids F41 et au lancer du disque F41, quatre ans après avoir décroché, en 2016, deux médailles d’or aux lancers du poids et du disque aux Jeux paralympiques d’été à Rio de Janeiro, où elle a établi un nouveau record du monde au lancer du disque.

Elle compte également dans son palmarès une médaille d’or au lancer du poids (+ record du monde) et une médaille d’argent au lancer du disque aux JP de Londres de 2012, ainsi que deux médailles d’or aux lancers du poids et du disque aux championnats du monde d’athlétisme handisport 2015 à Doha, sachant qu’elle a été médaillée d’argent au lancer du poids F40 et d’or au lancer du poids aux championnats du monde 2011 à Christchurch.

