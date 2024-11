Le 37e Marathon Comar : «Courons pour une Tunisie plus verte !»

Le 37e Marathon Comar de Tunis-Carthage se tiendra le dimanche 1er décembre 2024, avec la participation de plusieurs milliers de coureurs, athlètes professionnels, amateurs de course à pied, coureurs du dimanche, hommes, femmes et enfants.

Pour présenter les grands axes du programme de cet événement à portée internationale, et qui draine chaque année un millier de participants étrangers, dont plusieurs viennent accompagnés de membres de leur famille, les Assurances Comar ont organisé, ce vendredi 15 novembre 2024, une conférence de presse, à l’hôtel Majestic à Tunis, donnée par le président du comité d’organisation du marathon, Lotfi Belhaj Kacem, directeur général des Assurances Comar, qui était entouré des représentants des différentes parties prenantes dans l’organisation : sponsors, partenaires institutionnels, associatifs, médiatiques, etc.

La compétition sportive est constituée de quatre courses : le marathon proprement dit de 42,195 Km ouvert aux athlètes professionnels expérimentés, le semi-marathon de 21,1 Km pour les amateurs de course à pied, la course pour tous de 5 km et le Kid Marathon, une course pour enfant, dont le but est d’affermir l’esprit de famille et l’ambiance conviviale et festive souvent lié à un tel événement.

La dimension sportive de l’événement est assurée par la participation des meilleur.e.s marathonien.ne.s en Tunisie et dans le monde, mais le Marathon Comar de Tunis-Carthage n’est pas que cela. C’est aussi une manifestation populaire, culturelle, touristique et même écologique, puisque les organisateurs font du respect de l’environnement et de la réduction de l’empreinte carbone un choix stratégique qu’ils s’emploient à mettre en œuvre depuis plusieurs années, comme l’a souligné M. Haj Kacem.

Ce souci se retrouve à toutes les étapes et dans tous les aspects de la course, explique-t-il, des maillots distribués aux coureurs, fabriqués localement avec des tissus recyclables, à l’opération de reboisement qui va permettre de planter quelque 10 000 arbres afin de faire face aux dégâts des incendies des forêts et de la déforestation causée par la sécheresse et le réchauffement climatique, en passant par le nettoyage des parcours après le passage des coureurs, afin que la ville retrouve sa propreté aussitôt la course finie, les médailles distribués et les plus méritants parmi les athlètes récompensés pour leur effort.

Le Marathon Comar de Tunis-Carthage est d’ailleurs mis sous le slogan «Courons pour une Tunisie plus verte !», lequel est décliné dans tous les supports de communication du marathon : spots vidéo, affichage urbain, dépliants, etc., une manière de contribuer à la prise de conscience globale de la nécessaire préservation de l’environnement.

Nous y reviendrons…

I. B.