Serait-ce le bout du tunnel pour le football tunisien ?

La crise multiforme du football tunisien perdure et le bout du tunnel pourrait être entrevu à l’issue des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la Fédération tunisienne de football (FTF) qui se tiendront le samedi 21 décembre 2024, à Gammarth, au nord de Tunis.

Selon un communiqué du comité de normalisation chargé de gérer les affaires de la FTF, publié ce dimanche 17 novembre, l’AG ordinaire se déroulera le matin à partir de 10h00, tandis que l’AG extraordinaire se tiendra à partir de 14h00. L’ordre du jour de ces deux assemblées sera annoncé ultérieurement, conformément aux délais légaux, ajoute-t-on.

Le président du Comité de normalisation de la FTF invite tous les clubs affiliés, évoluant dans les championnats des ligues 1 et 2 et de la Ligue Amateur (niveaux 1 et 2) ainsi que les présidents des Ligues nationales et régionales à prendre part à ces travaux, et ce conformément au statut et au règlement intérieur de la fédération.

Pour rappel, la Fédération internationale de football (Fifa) a désigné, en juillet dernier, un comité de normalisation à la tête de la FTF, présidé par Kamel Idir, afin de sortir la fédération de la crise qu’elle a vécue et de réviser ses statuts, et ce pour une période allant jusqu’au 31 janvier 2025.

L’élection d’un nouveau bureau serait le début d’une nouvelle ère qui romprait avec celle de l’ancien président de la FTF Wadie Jary, incarcéré depuis plus d’un an et poursuivi dans une affaire de corruption. C’est du moins ce qu’espèrent les mateurs du ballon rond qui assistent aujourd’hui, impuissants, à la descente en enfer du sport roi en Tunisie.

