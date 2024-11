Abysse Plongée organise une initiation handisub à El-Haouaria

L’association Abysse Plongée organise une initiation handisub demain, dimanche 17 novembre 2024 à El-Haouaria (gouvernorat de Nabeul).

Cette action est organisée en collaboration avec le Centre de réhabilitation professionnelle pour handicapés moteurs et accidentés de la vie (CRPHMAV), le Club de Plongée d’El-Haouaria-Ras Adar, et le Centre de plongée La Sirène-El Haouaria, sous la tutelle de la Fédération des activités subaquatiques et de sauvetage de Tunisie (Fasst).

La journée d’initiation au handisub est destinée aux stagiaires du CRPHMAV. Elle s’inscrit dans le cadre du programme Fe3il.a – فاعل.ة, soutenu par EU4Youth-Tunisia, et vise à favoriser l’inclusion sociale à travers le sport et la technologie.

Elle journée marque également une étape importante dans l’élaboration et la validation du protocole handisub par le Comité technique national (CTN) de la Fasst.

Elle vise, par ailleurs, à valoriser les richesses culturelles et gastronomiques de la région d’El-Haouaria et à offrir une expérience unique et inclusive, renforçant l’égalité et la découverte dans une Tunisie solidaire.

