Sonede : Des actes de vol et de vandalisme causent des coupures d’eau dans 4 régions!

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a déploré de nouveaux actes de vol et de vandalisme perpétrés à l’aube de ce samedi 11 juin 2022, ayant causé des coupures et des perturbations dans la distribution de l’eau potable,à Médenine, à Tataouine, à Ghomrassen et à Zarzis.

Des inconnus ont volé et détruits des équipements au niveau d’un canal principal à Médenine, ce qui a causé une coupure d’eau dans lesdites régions, précise la Sonede en déplorant un acte criminel en affirmant avoir décidé de saisir la justice à ce propos.

Dans son communiqué indique que l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement après la réparation des dégâts causés par les voleurs.

Y. N.