Accident sur la route reliant El-Hamma à Kébili : Décès d’une 7e victime

Une 7e personne est décédée dans l’accident survenu ce matin vers 7h12, sur la route reliant El-Hamma (Gabès) à Kébili au niveau de la localité El Bhaier.

Il s’agit d’un homme de 51 ans, sachant que ce tragique accident survenu entre un louage (transport inter-régional) et un véhicule, a fait 6 autres morts sur le coup, dont deux femmes de 29 et 42 ans, et quatre hommes âgés de 23 à 50 ans, dont le conducteur du louage (38 ans), précise la Direction générale de la Protection civile.

Les trois blessés ont été transportés par la PC de Gabès à l’hôpital local d’El-Hamma, où leur état est dit stable, ajoute la même source.

D’autre part, la garde nationale a été chargée de mener l’enquête sur les circonstances exactes de ce drame.

