Sabrine Ayed, lauréate des Prix de la meilleure thèse de Nice et de l’ANACOFI, reçue par l’ambassadeur de Tunisie en France

L’ambassadeur de Tunisie en France Mohamed Karim Jamoussi a reçu , ce lundi 13 juin 2022, l’enseignante-chercheuse à l’EMLV Business School, Sabrine Ayed, qui vient d’obtenir le Prix de la meilleure thèse de la ville de Nice.

C’est ce qu’indique un communiqué de l’ambassade tunisienne, en précisant que Sabrine Ayed a aussi récemment décroché le Prix de la meilleure thèse de l’Association nationale des conseils financiers (ANACOFI), et ce, pour sa thèse intitulée « La Responsabilité Sociétale des Entreprises et l’Efficience des Marchés Financiers ».

L’Ambassadeur Mohamed Karim Jamoussi l’a de ce fait reçue, aujourd’hui, afin de la féliciter pour ces distinctions, ajoute le communiqué.

L’Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV) précise que le prix de thèse de l’ANACOFI «récompense les meilleures thèses qui présentent une contribution remarquable dans les domaines suivants : gestion de patrimoine, conseil en finance et développement des entreprises et environnemental, social et bonne gouvernance».

«La thèse de Sabrine Ayed met l’accent sur une nouvelle implication financière de la RSE et contribue à la littérature de l’efficience des marchés financiers», précise encore l’EMLV.

Y. N.