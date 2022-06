Tunisie : Ghannouchi rappelle que Imed Hammami «ne représente en rien Ennahdha»

Le chef du parti islamiste Ennahdha Rached Ghannouchi, a publié une note, ce lundi 13 juin 2022, dans le but de rappeler que «pour éviter toute confusion», l’ancien membre du Conseil de la Choura et ancien ministre, Imed Hammami n’est plus membre de son parti.

La même source rappelle que Imed Hammami avait été gelé d’Ennahdha depuis le 1er septembre 2021, avant qu’il n’en soit définitivement exclu, «parce qu’il a continué ses transgressions des politiques les plus importantes du mouvement».

Ghannouchi affirme de ce fait que désormais Imed Hammami «ne représente en rien le mouvement» et que «le mouvement n’est pas responsable de ses positions et de ses choix».

Rappelons que l’ancien dirigeant Ennahdha, qui avait publiquement soutenu les décisions du 25 juillet, a répondu à l’appel du président Saïed et participe au Comité consultatif organisé dans le cadre du dialogue national.

Il avait aussi pris des distances avec le parti de Ghannouchi et dans plusieurs déclarations il a pointé du doigt Ennahdha et son chef, estimant que les échecs enregistrés depuis que ce parti islamiste a accédé au pouvoir, ont conduit le pays à une crise politique, sociale, constitutionnelle, économique et politique.

Pour Imed Hammami, Ennahdha s’est transformé en «groupe de personnes entourant Rached Ghannouchi», accusant ce dernier, «de persister dans l’erreur et de vivre dans un état de déni et de rupture avec la réalité», tout estimant que le parti islamiste «n’a plus de place sur la scène politique en Tunisie».

