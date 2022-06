Tunisie : Des distributeurs d’eau pour les chats et les chiens errants installés dans les rues d’El-Mourouj

Pour permettre aux chats et chiens errants de s’abreuver et les protéger de la chaleur, l’association Mourouj City, a installé des distributeurs d’eau dans différentes rues de cette ville située au sud de Tunis, annonce la municipalité d’El Mourouj, ce mardi 14 juin 2022.

Ces installations ont été placées dans plusieurs rues des différents Mourouj, précise la municipalité, en remerciant l’association pour cette initiative, d’autant que tout comme les humains, les animaux sont aussi touchés par la canicule et que les températures sont en nette augmentation, pouvant dépasser 40°C, en cette saison estivale.

L’eau sera changée régulièrement de manière à ce qu’elle soit toujours fraîche pour nos amis à quatre pattes.

On notera par ailleurs, que de nombreuses municipalités ont décidé de mettre fin à la pratique barbare de l’abattage de chiens errants, et se sont inscrites dans le programme «Trap Neuter Release» (TNR), qui consiste à capturer les chiens pour les stériliser, les vacciner, et les soigner avant de les relâcher.

Même si le chemin est encore long et qu’il reste beaucoup à faire en Tunisie, les actions en faveur des animaux et en particuliers pour les chiens et chats errants démontrent que plusieurs citoyens et responsables sont de plus en plus sensibles à la cause animale, et c’est un engagement à encourager.

Y. N.