Tunisie – Documed 2022 : Une programmation internationale et gratuite à la 5e édition

La Cinémathèque tunisienne accueille du 15 au 18 juin la 5e édition du Festival de cinéma Documed. Une dizaine de films de différents pays seront projetés gratuitement.

Le Festival du Cinéma documentaire méditerranéen en Tunisie est une manifestation dédiée au genre documentaire, organisée par le pôle documentaire de l’association Cinéma Documentaire Tunisien, avec le soutien du ministère des Affaires culturelles et du Centre national du cinéma et de l’image (CNCI).

Le festival arrive cette année à sa cinquième édition et offre un espace d’échange entre des cinéastes issus des différentes régions de la Méditerranée afin de mettre en avant le genre documentaire et notamment les créations indépendantes et engagées, traitant des thématiques actuelles et propres au contexte méditerranéen.

Cette nouvelle édition aura lieu à la Cinémathèque tunisienne et offrira au public une programmation 100% gratuite. 16 films issus de France, d’Italie, de Belgique, d’Espagne, du Portugal ou encore du Liban seront projetés tout au long de ces trois jours.

F.B