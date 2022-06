Covid-Unimed : Partenariat tuniso-japonais pour la fabrication de tests rapides en Tunisie

Une cérémonie a récemment été organisée au siège de la société Unité de fabrication de médicaments Unimed à Kalaâ Kebira (Sousse), dans le cadre d’un accord de partenariat tuniso-japonais, annonce l’ambassade du Japon en Tunisie, ce jeudi 16 juin 2022.

Ce partenariat a permis à Unimed, à l’Ecole supérieure privée d’ingénierie et technologies appliquées (ESPITA) et à la société japonaise GCUBE de créer une Startup de recherche et de développement médical, dans le cadre du partenariat triangulaire Japon-Tunisie-Afrique, afin de fabriquer et vendre des kits de test antigène/anticorps pour le Covid-19 puis pour d’autres maladies populaires, lit-on dans le communiqué.

La réunion a eu lieu mardi 14 juin, en présence, notamment de l’ambassadeur du Japon en Tunisie Shinsuke Shimizu, de Tetsuro Yano Président de l’Association japonaise pour le développement économique de l’Afrique (AFRECO) actuellement en visite en Tunisie, ainsi que du Pdg d’Unimed Ridha Charafeddine et du président de la chambre tuniso-japonaise de Commerce et d’industrie Hédi Ben Abbas.

Y. N.