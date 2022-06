«Allô Neuvième» : Numéro vert pour accompagner les candidats au concours de fin d’études de l’enseignement de base

A partir du samedi 18 juin 2022, les élèves candidats au concours de fin d’études de l’enseignement de base, pourront bénéficier d’un accompagnement, en appelant gratuitement le numéro vert 80.10.69.01 pour dans le cadre du programme «Allô Neuvième».

Ce programme, mis en place par l’Organisation tunisienne de l’éducation et la famille (Otef) en collaboration avec des enseignants bénévoles, des éducateurs et des psychologues, sera disponible de 9h à 13h, et de 15h à 19h.

L’Otef souhaite donner, visa ce programme, toutes les chances aux candidats, en proposant des aides dans différentes matières, ainsi qu’un soutien psychologique et méthodologique, afin de garantir les meilleures chances de réussite aux jeunes élèves.

Rappelons que les épreuves de la 9e auront lieu du 20 au 22 juin 2022, et que les résultats seront annoncés le 5 juillet.

Y. N.