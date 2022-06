Tunisie : 17 musées ouverts gratuitement le soir de la fête de la musique

17 musées dans différentes régions de la Tunisie seront ouverts gratuitement le soir du 21 juin à l’occasion de la fête de la musique.

Après le succès de la première édition de La Nuit des Musées, organisée le 18 mai dernier à l’occasion de la clôture du mois du patrimoine, l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle lance avec l’Institut National du Patrimoine la deuxième édition de La Nuit du Musée afin de permettre à un grand nombre de personnes, notamment les jeunes, d’avoir un accès libre et gratuit aux musées tunisiens.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel tunisien et de la valorisation de nos musées notamment auprès des nouvelles générations. La fête de la musique sera ainsi l’occasion d’ouvrir 17 musées à travers le pays le soir du mardi 21 juin où sera organisée une série d’événements artistiques et d’ateliers de mosaïque, de calligraphie et de fabrication d’instruments de musique.

Les 17 musées sont Le Centre de Présentation de l’Histoire et des Monuments de la Médina de Tunis, le Musée paléochrétien de Carthage, le Musée archéologique d’Utica à Bizerte, le Musée archéologique de Nabeul, le Musée archéologique de Kerkouane, le Musée de Nfidha, le Musée archéologique de Sousse, le Musée de Mahdia, le Musée archéologique d’El Jem, le Musée Habib Bourguiba de Monastir, le Musée de Ribat à Monastir, le Musée de Moknine, le Musée de Sidi Amor Abada, le Musée national d’art islamique de Raqqada à Kairouan le Musée archéologique de Sbeitla, le Musée de l’Héritage traditionnel de Djerba et le Musée du Sahara de Douz.

F.B