Hela Fattoumi et Eric Lamoureux clôturent ce soir les Journées chorégraphiques de Carthage

La 4e édition des Journées chorégraphiques de Carthage (Carthage Dance 2022) sera clôturée ce soir à l’Opéra de Tunis avec le spectacle « Zak Rytmik » des deux chorégraphes Hela Fattoumi et Eric Lamoureux, deux grands noms de la danse contemporaine en France.

Après une semaine de grands spectacles et de rencontres entre chorégraphes et danseurs des quatre coins du monde, les Journées chorégraphiques de Carthage arrivent ce soir, samedi 18 juin, à leur fin.

Placée sous le thème des retrouvailles et de la festivité, cette édition a marqué le retour du festival sous la nouvelle direction de Selim Ben Safia. Tout au long de cette semaine, le public a pu découvrir des spectacles de différents univers artistiques, aussi bien dans les espaces fermés que dans la rue. C’est le cas de Zak Rytmik, production franco-tuniso-marocaine présentée par les deux chorégraphes et directeurs du Centre National Chorégraphique de Belfort en France Hela Fattoumi et Eric Lamoureux qui étaient le mardi à la Porte de France à Tunis pour une présentation à ciel ouvert, avant de rencontrer de nouveau le public tunisien ce soir dans la prestigieuse salle de l’Opéra où leur création prendra une toute autre forme.

Ce spectacle de clôture a été conçu pour les grandes salles et scènes, « Zak Rythmik » est la version condensée avec à l’affiche cinq danseurs et avec comme objectif explorer le rythmique. « Comme dans un jardin d’éveil, les cinq danseurs « Zak Rythmik » découvrent et font découvrir au public les multiples possibilités de faire rythme en partage ».

F.B