Tunisie – 41e Salon Mood Talent : La création au profit des enfants malades

Dar El Masa à la banlieue nord de Tunis accueille jusqu’à demain, dimanche 19 juin, la 41e édition de l’événement des créateurs tunisiens Mood Talent dont les bénéfices serviront à aider 250 enfants malades.

Organisée en partenariat avec le groupe « Ma Tunisie, ses artisans et ses artistes », cette 41e édition de l’événement phare de la création et de l’artisanat en Tunisie a démarré hier et se poursuivra jusqu’à demain à Dar el Marsa où se réunissent près de 20 créateurs, stylistes et artisans tunisiens proposant au public les dernières tendances en termes de bijoux, de mode, de décoration …

L’événement invite pour cette édition l’association Dar Jasmin, et les ventes de la collection Chiraz seront versées à 250 enfants malades et 7 mamans célibataires.

F.B