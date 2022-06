Cinéma : ‘Salwa’’ d’Ines Ben Othman primé à Genève

Le Fifog d’or de la compétition internationale des courts-métrages a été décerné au film de fiction ‘‘Salwa’’ de la Tunisienne Ines Ben Othman lors de la 17e édition du Festival international du film oriental de Genève (Fifog) qui a pris fin dimanche 19 juin 2022.

Le jury a décidé d’attribuer ce prix à ‘‘Salwa’’, «un film qui fait preuve d’audace et met en lumière un sujet délicat et tabou exprimé avec authenticité».

Une Mention spéciale, scénario et réalisation, est revenue à l’autre Tunisienne Leila Bouzid pour son long-métrage de fiction ‘‘Une histoire d’amour et de désir’’, présenté dans la compétition internationale des longs métrages. Cette Mention spéciale lui a été accordée «pour l’originalité du scénario et l’authenticité du dialogue».

Le jury a particulièrement apprécié «le lien établi entre la poésie arabe classique – audacieuse et largement oubliée aujourd’hui – et la jeune génération arabe à la recherche de son identité. Ce lien a été traduit dans une mise en scène parfaitement maîtrisée.»

Le Fifog d’or des longs métrages est revenu à ‘‘Soula’’ de l’Algérien Salah Isaad, alors que le Fifog d’argent a été décerné à ‘‘Amira’’ de l’Egyptien Mohammed Diab. Une Mention spéciale, de la Meilleure actrice, a été attribuée à Soula Bahri pour son rôle dans ‘‘Soula’’.

Dans la compétition des courts métrages, le Fifog d’argent a été attribué à ‘‘Roadblock’’ de la Libanaise Dahlia Nemlich. Deux Mentions spéciales du jury ont été attribuées à ‘‘Qahwet Ferial’’ de l’Egyptien Mohanad Elkashef et ‘‘Baraye Bare Dovom’’ de l’Iranienne Leila Akhbari.

Cette 17e édition du Fifog placée sous le signe de «la liberté au féminin» a été organisée du 13 au 19 juin 2022. La plupart des films sélectionnés sont de réalisatrices ou réalisateurs qui explorent des thématiques en lien avec les libertés des femmes.

Le palmarès du Fifog a été dévoilé au cours de la cérémonie officielle, habituellement organisée aux Cinémas du Grütli, siège du festival. Les films primés figurent dans la compétition internationale des longs et courts métrages de fiction ainsi que dans la compétition scolaire.

Le Fifog se tient chaque année dans une dizaine de lieux à Genève et communes, en Suisse.

D’après Tap.