Journées cinématographiques du Court-métrage à Tunis : Un concours ouvert aux jeunes talents

La deuxième édition des Journées cinématographiques du Court-métrage (CINEMANA) aura lieu du 3 au 9 septembre à Tunis. Un concours pour les jeunes Tunisiens est ouvert jusqu’à la fin de ce mois.

Après le succès de sa première édition lancée en septembre 2021, le CINEMANA sera de retour cette année ; une initiative de l’Alliance française de Tunis en partenariat avec la Principauté de Monaco et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et la Cité des Sciences à Tunis.

L’événement est compétitif et s’adresse aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans, qu’ils soient amateurs ou professionnels dans le domaine du cinéma, en leur offrant l’opportunité de s’exprimer à travers la caméra, de présenter leurs créations et d’échanger avec différents représentants des métiers du 7e art.

Les jeunes réalisateurs peuvent participer à un concours ouvert jusqu’au 30 juin pour tenter de gagner les si prix proposés par l’événement. Les candidats pourront ainsi envoyer leurs films documentaires, de fiction ou d’animation à travers ce lien.

En plus des projections et de la compétition officielle, le festival proposera au mois de septembre différents ateliers de formation à l’image et au son.

F.B