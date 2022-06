Tunisie : les opposants au référendum du 25 juillet fourbissent leurs armes

La Campagne nationale contre le référendum du 25 juillet 2022 (sur la nouvelle constitution, Ndlr) a organisé dimanche 19 juin un mouvement de protestation à l’entrée de la médina de Nabeul et une marche vers le siège local de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie), avec la participation du président du Parti des travailleurs (Al-Oummal) Hamma Hammami, du secrétaire général du Courant démocrate (Attayar) Ghazi Chaouachi et de plusieurs dirigeants des partis Ettakatol et Al-Qotb.

M. Chaouachi a déclaré à l’agence Tap que la campagne se poursuivra pour faire annuler le référendum et mettre un terme au processus du 25 juillet, par allusion à la proclamation des mesures exceptionnelles par le président Kaïs Saïed le 25 juillet 2021, qui a consacré, selon lui, la tyrannie et une nouvelle dictature à l’écart du processus démocratique que traverse la Tunisie.

Une coordination avec le Front civil dirigé par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et un certain nombre d’organisations nationales sera créée pour organiser des manifestations similaires dans d’autres régions, a indiqué le responsable d’Attayar, ajoutant que le référendum n’est pas une priorité pour les Tunisiens, compte tenu de la détérioration des conditions de vie et du faible pouvoir d’achat des citoyens, et qu’il ne peut pas leur être imposé par la force.

Les partisans du président Kaïs Saïed, se sont opposés au départ de la marche du centre-ville de Nabeul, affirmant leur soutien au processus du 25 juillet et à tous ses résultats.

Hamma Hammami a souligné, pour sa part, qu’il n’est pas possible de participer à ce référendum, étant donné que ses résultats sont connus à l’avance, appelant les citoyens à le boycotter. Il a indiqué que les mouvements de protestation se poursuivront dans le cadre de la campagne nationale anti-référendum organisée par les Ettakatol, Al-Joumhouri, Al-Oummal, Attayar et Al-Qotb.

I. B.

Illustration: Ghazi Chaouachi/Hamma Hammami.