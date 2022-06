Beach Clean : les usagers des plages au secours de la vie marine

La campagne Beach Clean du projet Common a démarré le 20 juin 2022 dans les îles Kuriat et Monastir en Tunisie : usagers des plages et opérateurs touristiques participent ensemble à la protection de la vie marine.

La campagne cible les touristes et les opérateurs touristiques pour renforcer la lutte contre les déchets marins dans la Méditerranée et pour réduire notre impact sur l’écosystème marin.

Un seul sac en plastique peut sembler peu, mais lorsqu’il fait partie des millions de tonnes de déchets qui finissent chaque année dans la mer, il aura un impact énorme sur la vie marine. Pour de nombreux êtres vivants dans nos océans, la distinction entre les déchets et la nourriture n’est pas facile, et ils peuvent finir par être empoisonnés. D’autres peuvent se retrouver piégés dans des déchets mal éliminés.

Pour la troisième année, de juin à septembre, le projet Common (COastal Management and Monitoring Network for tackling marine litter in the Mediterranean Sea) financé par le programme ENI CBC Med organise la campagne Beach Clean, il s’agit d’une initiative de sensibilisation pour faire face à l’urgence des déchets marins sur les plages méditerranéennes.

En faisant équipe avec les opérateurs touristiques et les usagers des plages, les organisateurs croient fermement qu’ils peuvent faire ensemble une réelle différence en agissant de manière responsable individuellement et collectivement pour sauver la mer Méditerranée.

De bonnes habitudes pour réduire les déchets marins

Chaque opérateur touristique affichera le décalogue : les dix bonnes pratiques, pour informer les touristes sur la possibilité de réduire les déchets marins grâce à quelques bonnes habitudes et participera à une enquête visant à analyser et apprendre sur l’état sanitaire des plages sous leur juridiction.

Pour l’édition de 2022, le projet Common a envoyé de nombreux cendriers portables en papier aux établissements concernés, pour encourager le comportement correct des fumeurs, sensibiliser au danger de la pollution par les mégots de cigarettes et encourager leur élimination appropriée.

L’initiative Beach Clean découle de la nécessité de protéger le patrimoine environnemental des plages et pour favoriser un dialogue productif entre les opérateurs touristiques et les citoyens.

En été, la mer Méditerranée et ses côtes sont menacées par une intense pression anthropique, notamment l’accumulation rapide de déchets marins par diverses activités humaines. La région, qui est la première destination touristique mondiale, doit faire face à une augmentation saisonnière de la production de déchets due à l’afflux saisonnier de visiteurs.

La pollution de la Méditerranée commence sur terre

Cinq zones différentes de la Méditerranée sont impliquées : la Maremme et le Salento en Italie, les îles Kuriat et Monastir en Tunisie, et la réserve naturelle des côtes de Tyr au Liban, et ceci dans le but de promouvoir les établissements balnéaires durables : ces lieux qui veulent améliorer le respect de l’environnement et garantir aux touristes et aux usages des plages une meilleure expérience durable et responsable.

L’année dernière, 80 structures ont été impliquées dans cette campagne : des hôtels, des chambres d’hôtes, des restaurants et des cafés, ainsi que d’autres installations touristiques dans les zones côtières tunisiennes, libanaises et italiennes.

Selon 200 réponses qui ont été recueillies à partir des enquêtes : les déchets les plus retrouvés sont les mégots de cigarettes (37%) et les fragments de plastique (35%), suivis par les cotons-tiges (6%) et des morceaux de polystyrène (4%), (30%) des répondants ont noté l’abandon des équipements de protection individuelle (EPI), et seulement la moitié ont déclaré qu’ils prennent toujours soin de leur élimination durable.

Par ailleurs, (66%) déclarent que les établissements touristiques n’ont pas adopté de mesures particulières pour éviter la dispersion des EPI dans l’environnement.

Cette année, comme en 2021, l’enquête sera réalisée à l’aide de deux types de questionnaires : le premier questionnaire sera dédié aux opérateurs touristiques, et le deuxième questionnaire pour les touristes et les usagers des plages dans le but de connaître les habitudes liées à leur gestion quotidienne des déchets et pour analyser les principales difficultés liées à leur élimination correcte.

Tous les touristes et usagers des plages intéressés peuvent participer à l’enquête en utilisant ce lien.

La pollution de la Méditerranée commence sur terre et chacun d’entre nous peut adapter des actions simples et efficaces pour la protéger !