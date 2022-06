Bilan Covid du 13 au 19 juin 2022 en Tunisie : Les indicateurs en hausse

Le ministère de la Santé a publié, ce mardi 21 juin, le bilan Covid en Tunisie, relatif à la S24, allant du 13 au 19 juin 2022, et durant laquelle on a compté une hausse des indicateurs, à l’instar du taux de positivité et du nombre de décès.

Sur 10467 tests de dépistage du coronavirus, 2277 sont revenus positifs (21,75% de taux de positivité, contre 12,71% la semaine dernière), indique le ministère, en ajoutant que 810 guérisons et 14 décès ( contre 4, la semaine dernière) ont été enregistrés durant de la S24.

La même source ajoute que durant la semaine allant du 13 au 19 juin, les hôpitaux et les cliniques ont enregistré 54 nouvelles admissions (Covid+)

Selon le rapport du ministère de la Santé, le nombre de contaminations au coronavirus dépistées depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, s’élève désormais à 1046703 (sur 4.658.280 tests de dépistage), sachant qu’au total 28670 personnes ont succombé au coronavirus.

Y. N.