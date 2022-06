« Nouba » d’Abdelhamid Bouchnak à l’ouverture du Festival international de Carthage

Le Festival international de Carthage vient de dévoiler son spectacle d’ouverture, il s’agit de « Nouba » d’Abdelhamid Bouchnak.

C’est certainement la série télévisée ayant eu le plus de succès ces dernières, « Nouba » écrite et réalisée par le jeune acteur et cinéaste Abdelhamid Bouchnak sera présentée en spectacle grandiose sur la scène du Théâtre romain de Carthage dans le cadre de la 56e édition du Festival international de Carthage qui aura lieu du 14 juillet au 20 août 2022.

« J’attendais ce moment depuis tellement longtemps ! Quel honneur d’avoir cette responsabilité ! On sera à l’ouverture du Festival international de Carthage », vient d’annoncer Bouchnak sur sa page Facebook, « Je les ai connus grâce au théâtre, et nous serons de retour au théâtre », a-t-il ajouté en parlant des personnages de la série qui nous replonge dans les années 90 en Tunisie aux rythmes de la musique populaire tunisienne.

F.B