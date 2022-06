Tunisair devient membre du conseil d’administration de Sita

La compagnie Tunisair est devenue membre du conseil d’administration de la Société internationale de télécommunications aéronautiques (Sita) basée à Bruxelles pour une période de deux ans, a annoncé le ministère tunisien des Transports, lundi 20 juin 2022.

L’expert tunisien de la transition numérique et des systèmes informatiques Riadh Della, représentant Tunisair, a été élu au conseil d’administration de Sita après une rude concurrence des représentants de Turkish Airlines et Emirates Airline.

Sita est une organisation internationale fondée en 1949. Elle fournit des services de communication et d’informatique à l’industrie aéronautique et possède des filiales dans plus de 200 pays et 1 000 aéroports et emploie près de 4 700 personnes dans 140 pays à travers le monde.