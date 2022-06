Tunisie : Les concerts gratuits prévus ce soir pour la Fête de la Musique

La Fête de la musique est célébrée aujourd’hui, mardi 21 mai, dans plusieurs pays francophones dont la Tunisie. Pour l’occasion, une série de concerts a lieu ce soir dans différents espaces de la capitale, dont certains sont gratuits.

La fête de la musique fête son 40e anniversaire aujourd’hui, un événement lancé en 1982 en France qui célèbre le premier jour de l’été dans l’hémisphère nord. Aujourd’hui, la fête de la musique est célébrée dans une centaine de pays à travers le monde principalement à travers des concerts de rue gratuits.

A Tunis, la fête sera ce soir au rendez-vous dans différents espaces et avec plusieurs artistes de divers univers musicaux. L’Institut Français de Tunisie (IFT) invite le public à un concert gratuit pour découvrir le nouveau projet musical « Friguia » du musicien et ancien directeur du Festival de Carthage Imed Alibi qui sera accompagné par le producteur de musique électronique Khalil EPI. Un projet revisite les musiques traditionnelles tunisiennes comme le mezwed, le bedoui et le berbère en leur apportant une touche contemporaine.

Une série de concerts gratuits aura lieu au parc du Belvédère de 18h à minuit avec au programme Yasser Jeradi, la troupe Ennaouares de Mahdia et l’Orchestre symphonique scolaire et universitaire sous la direction de Hafedh Makni.

F.B