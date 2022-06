Al-Joumhouri dénonce la participation de la Tunisie à des manœuvres militaires aux côtés d’Israël  

Le Parti républicain (Al-Joumhouri) a appelé au retrait immédiat de la Tunisie des manœuvres du Lion d’Afrique 2022 au Maroc, «qui sont menées par les États-Unis d’Amérique et avec la participation de plusieurs pays, dont la Tunisie, aux côtés de l’armée d’occupation sioniste».

Al-Joumhouri a appelé les autorités officielles à fournir une information détaillée au peuple tunisien sur les antécédents de participation de la Tunisie à ces manœuvres.

Dans un communiqué publié mardi 21 juin 2022, le parti dirigé par Issam Chebbi a indiqué que les agences de presse internationales ont annoncé le lancement de la plus grande manœuvre militaire en Afrique sur le sol marocain, baptisée African Lion 2022, menée par les États-Unis d’Amérique et avec la participation de plusieurs pays, dont Tunisie, aux côtés de l’armée d’occupation sioniste.

Al-Joumhouri a «fermement condamné l’implication du régime du 25-Juillet dans la voie de la normalisation à plus d’un titre», et a imputé au président de la république «la responsabilité de l’adoption d’une politique qui heurte en profondeur les constantes nationales du peuple tunisien et de son État et leur attachement aux causes de la libération du joug de l’occupation.»

Le parti de centre-gauche a averti contre «l’engagement dans une politique des axes contraire aux intérêts nationaux qui aura le pire impact sur nos relations avec notre environnement régional et constituera un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien qui affronte vaillamment la machine de guerre sioniste.»

I. B.