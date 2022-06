Cinéma : « L’armée blanche tunisienne »,  un hommage aux services de santé face au Coronavirus

Le film documentaire « L’armée blanche tunisienne » réalisé par Jamil Najjar sera projeté ce soir en avant-première à l’Institut Français de Tunisie (IFT). Le film rend hommage au staff médical tunisien qui a fait face à la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

L’IFT organise ce soir, mercredi 22 juin, une projection gratuite du film « L’armée blanche tunisienne » suivie d’un débat avec le réalisateur Jamil Najjar et le producteur Hamed Soyah.

Le débat sera animé par Dr. Lilia Ben Fatma, professeur agrégé en néphrologie à la Faculté de Médecine de Tunis, responsable de l’unité de greffe rénale au CHU La Rabta à Tunis et Trésorière de la Société tunisienne de néphrologie, dialyse et transplantation rénale, avec la participation des docteurs Yosra Kerkeni, médecin coordinateur de la shoc room et chef d’unité logistique du Covid et Hamida Maghraoui, chef de service des urgences de La Rabta.

La Tunisie a fait partie des plus de 200 pays ayant été frappés par la pandémie du Coronavirus. Plus de deux ans après la propagation du virus, le film nous propose de se rappeler du rôle crucial qu’ont joué les différents services de santé en Tunisie pour faire face à la pandémie. Un bel hommage aux blouses blanches et aux personnels hospitaliers pour leur courage, endurance et leur dévouement.

F.B