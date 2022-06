Eastbourne : Ons Jabeur et Serena Williams qualifiées pour les demi-finales

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur (3e) et sa coéquipière américaine Serena Williams, s’envolent pour la demi-finale du double dames, du tournoi d’Eastbourne en Angleterre.

Ons Jabeur et Serena Williams, ont affronté, ce mercredi 22 juin 2022, la Japonaise Shuko Aoyama et la Taiwanaise Hao-Ching Chan, et se sont facilement qualifiées pour les demi-finales, à l’issue d’une rencontre qui a duré une heure et qui s’est soldée en leur faveur en deux sets (6-2, 6-4).

Le duo tuniso-amérciain, qualifié de «Duo de fer» par la Fédération tunisienne de tennis, et qui poursuit sa lancée offrant de plus un beau spectacle, rencontrera au prochain tour la paire Aleksandra Krunic et Magda Linette.

Y. N.